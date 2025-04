LADISPOLI – Alunni in visita al centro della Polizia a Cavallo. “Nel futuro… cresci nella legalità”, questo lo slogan di un progetto che va avanti in realtà già da diversi anni. Un’esperienza coinvolgente che permette ai ragazzi di conoscere da vicino il lavoro delle forze dell’ordine e l’importanza del rispetto delle regole. Quest’anno le classi coinvolte hanno avuto l’opportunità di visitare la caserma secondo un calendario ben organizzato. I primi a partecipare sono stati gli alunni delle classi IV° e IV° del plesso Falcone, accolti presso il centro addestramento cavalli e cinofili situato in via Aurelia. Successivamente è stata la volta delle classi prime del Livatino, mentre il 28 marzo l’esperienza si è conclusa con la visita delle quarte della scuola Rodari. «L’incontro con i poliziotti – scrivono dall’istituto Ladispoli 1 -ha offerto agli studenti un’occasione unica per scoprire il ruolo fondamentale dei cavalli e dei cani nell’attività delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno guidato i bambini in un percorso fatto di dimostrazioni pratiche, raccontando il lavoro quotidiano svolto con questi straordinari animali. È stato un momento di grande coinvolgimento, in cui gli alunni hanno potuto osservare da vicino la disciplina, il rispetto e la collaborazione che caratterizzano il lavoro delle unità cinofile e a cavallo».

