CERVETERI - Sono partiti nel cuore della notte in direzione Bagnocavallo, in Emilia Romagna, per portare assistenza e "conforto" alla popolazione colpita dall'alluvione dei giorni scorsi. Protagonisti i volontari della Protezione civile comunale di Cerveteri. «Le immagini che nei giorni scorsi ci sono giunte dall'Emilia Romagna sono state tremende - ha commentato il sindaco Elena Gubetti - A distanza di poco più di un anno, gli stessi luoghi, le stesse aziende, le stesse famiglie, sono state nuovamente messe in ginocchio dalla furia del maltempo». E così, ancora una volta il territorio si è mosso raccogliendo beni di prima necessità da destinare agli alluvionati: derrate alimentari, prodotti per l'igiene, materiale di vario genere e «soprattutto un sostegno concreto alla popolazione e a tutti i soccorritori». «Oltre che ai nostri volontari, davvero encomiabili, è doveroso in questa occasione ringraziare tre attività imprenditoriali di Cerveteri che con estrema generosità hanno fatto delle importanti donazioni da portare sui luoghi del maltempo - ha aggiunto ancora il primo cittadino - Grazie di cuore al Ristorante Pizzeria Jolly, al Chiodo Fisso e al Conad di Largo Almuneacar, che senza esitazione si sono messi a disposizione per aiutare chi in questo momento ha un grande bisogno di aiuto».

I volontari si sono rimboccati le maniche e staqnno lavorando «per liberare strade, case e impianti sportivi dal fango. Hanno infatti provveduto a svuotare alcuni appartamenti che sono stati invasi dall’acqua, ripulito del mobilio e coadiuvato in tutte quelle attività in cui già erano impegnati sul posto i soccorritori. Un aiuto concreto che speriamo possa aver portato sollievo e soprattutto una nuova luce di speranza ad una popolazione che in appena dodici mesi è stata colpita per ben due volte in maniera molto grave. A tutti i cittadini e ai colleghi amministratori di Bagnacavallo e dei territori limitrofi - ha concluso Gubetti - la vicinanza istituzionale e personale mia, della Giunta e dell’intera città di Cerveteri. Sono certa che anche in questa occasione troveranno la forza e l’energia per risollevarsi e pian piano tornare alla loro normalità».

