CIVITAVECCHIA – È in corso il terzo avvicendamento di personale da parte dei Vigili del fuoco di Civitavecchia alla volta di Ravenna.

Oltre alle colonne mobili da tutta Italia, anche i Vigili del fuoco di Civitavecchia partecipano come parte attiva, non solo al pompaggio dell'acqua che ristagna nelle città colpite dalla piena dei fiumi, ma aiutando la popolazione nel recupero dei beni rimasti in casa.

A causa delle vaste proporzioni di questa calamita, tutti i Vigili del fuoco stanno lavorando a spron battuto per assistere al meglio la popolazione romagnola tristemente interessata.

