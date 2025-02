ALLUMIERE - Importante novità ad Allumiere. Lunedì è suonata la prima campanella per gli infanti di Allumiere: ha preso il via, infatti, l’inserimento dei bambini ammessi al servizio di nido comunale pronto per accogliere bambine e bambini dai 3 ai 36 mesi.

Il nuovo spazio educativo si trova al piano terra dell’edificio scolastico che già ospita la scuola materna, il nido funzionerà dalle 8 alle 14 e sarà gestito dal personale ausiliario ed educativo dalla “Cooperativa Sociale Gea" di Nepi (VT) aggiudicataria dell’appalto.

“L’apertura del nido costituisce un fatto di rilevante importanza sociale, una pietra miliare per la nostra comunità e un investimento nel futuro del nostro paese e nella qualità della vita delle famiglie - spiega il sindaco di Allumiere, Luigi Landi - questo servizio contribuisce a fornire sostegno educativo alle famiglie ed il cui merito è da condividere con dirigenti, funzionari e impiegati che ne hanno saputo programmare l’organizzazione e il funzionamento”. Sulla stessa linea la vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione Marta Stampella, la quale sottolinea:

"Un piccolo, ma significativo, traguardo. Come amministrazione siamo orgogliosi di quest’apertura che abbiamo curato con passione per poter offrire un luogo educativo e con personale qualificato per i più piccoli, questo ci permette di supportare le famiglie che hanno bisogno di un aiuto concreto nella gestione della quotidianità. Dopo la chiusura del nido privato che per anni ha accolto gli infanti di Allumiere, era necessario impiegare tutte le energie necessaria a fornire ai cittadini una risposta adeguata”. La vicesindaca Marta Stampella aggiunge poi: “Ricordiamo alla cittadinanza che lo spazio messo a disposizione del servizio nido costituisce una soluzione provvisoria e temporanea e che richiede la necessaria convivenza delle due realtà nido e materna, così come avviene in gran parte delle strutte scolastiche comunali della penisola, poiché grazie ai i fondi PNRR percepiti nel 2024 andremo a completare la struttura antistante questo plesso scolastico, la cui ultimazione è prevista per il 2026. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del servizio, dagli uffici comunali al personale scolastico, alla Dirigente scolastica per la preziosa collaborazione”.

