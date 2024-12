ALLUMIERE - Disagi per servizio idrico in data odierna (3 gennaio) dalle 8 alle 16: l'amministrazione comunale avvisa la cittadinanza circa i problemi idrici che potrebbero verificarsi oggi. L'Acea Ato2 ha, infatti, comunicato al sindaco che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l'efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico nel comune di Allumiere oggi dalle ore 8 alle 16. Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione sull’intero territorio comunale. Per limitare i disagi ai cittadini è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in piazza della Repubblica (di fronte al palazzo comunale), in via Civitavecchia 10 (di fronte al Poliambulatorio Asl Roma4). Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato2 ha provveduto anche ad avvisare gli utenti tramite sito Web, tramite affissione di cartelli e con un comunicato stampa.

