ALLUMIERE - “A metà strada, il romanzo d’esordio di Silvio Moretti. Lo studioso di Achille Campanile presenta il suo nuovo libro venerdì 28 marzo ad Allumiere. Ad Allumiere il 28 marzo alle ore18.00 all’Auditorium Comunale di Allumiere, Piazza della Repubblica, Silvio Moretti prosegue il suo tour di presentazioni del suo romanzo d’esordio “A metà strada” Edizione Scatole Parlanti. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Allumiere e l’Associazione Amici della Musica di Allumiere. Con l’autore dialogherà Stefania Cammilletti, con brevi letture tratte dal romanzo da parte di Graziano Zannoni. Le musiche che faranno da contrappunto alle letture e alla conversazione sul romanzo saranno eseguite al pianoforte dalla professoressa Sonia Turchi. “A metà strada” dalla sua uscita in libreria il 5 aprile 2024, presentato in diverse città d’Italia, sta riscuotendo un apprezzabile successo tra i lettori e la critica. Il romanzo è risultato finalista al Premio Letterario Argentario & Premio Caravaggio 2024 – VIII Edizione e ha ricevuto una menzione d’onore al Premio Letterario Metropoli di Torino 2024. “A metà strada” è un romanzo che scava nelle profondità dei legami familiari e nelle questioni irrisolte tra un padre e un figlio. La storia segue Andrea, un padre ormai defunto, che osserva da lontano le vicende di suo figlio Giuliano, immerso in una crisi personale e professionale. In un intreccio narrativo tra passato e presente, il romanzo offre un racconto sulla memoria, il rimpianto e il desiderio di riscatto.

“Ho cercato di trattare il tema della morte senza sensazionalismi, perché il legame tra i vivi e i morti può essere vissuto come una forma di continuità, con cui i vivi possono colmare i propri vuoti emotivi” dichiara l’autore “perché i ricordi e gli affetti non appartengono a un tempo specifico, ma si sedimentano nella nostra vita, intrecciandosi con le scelte che facciamo e con le persone che incontriamo lungo il cammino".

Silvio Moretti è nato a Civitavecchia e vive a Vitorchiano (VT). È uno studioso dello scrittore Achille Campanile, conosciuto e frequentato negli anni Settanta, sul quale ha realizzato, insieme ad Angelo Cannatà, un sito web e del quale ha curato, sempre con Angelo Cannatà, alcune pubblicazioni per le edizioni Aragno: Autoritratto (2008), Urgentissime da evadere (2010) e Grazie, arcavolo! Raccolta di scritti inediti e dispersi (2017).

