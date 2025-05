ALLUMIERE - Il Comune di Allumiere ha pubblicato in questi gironi un avviso pubblico per iscrizione ai servizi educativi da 0 a 3 anni per l’anno 2025-2026

La vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione, Marta Stampella i invita “I cittadini interessati al servizio di asilo nido comunale a comunicare la volontà di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al nido comunale entro le ore 12 del prossimo 13 giugno. La domanda di iscrizione può pervenire al Comune di Allumiere: mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Allumiere nei giorni ed orari di apertura all’utenza (11-13) dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 qalle 17.30 il martedì e il giovedì; oppure mediante invio di PEC all’indirizzo comuneallumiere@pec.it. La modulistica è scaricabile dal sito: www.comune.allumiere.rm.it/.../avviso-pubblico”.

