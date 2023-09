ALLUMIERE - Ad Allumiere chiuso l'asilo nido: monta la protesta delle famiglie e dei consiglieri comunali di opposizione dei gruppi PD e Insieme per Allumiere. I consiglieri Nicol Frezza, Enrico Fracassa, Antonio Pasquini e Sante Superchi a tal proposito hanno protocollato un'interrogazione indirizzata al sindaco Luigi Landi e alla vice sindaca e assessora alla Pubblica Istruzione Marta Stampella. "A seguito delle segnalazione da parte di alcune famiglie di Allumiere, chiediamo al sindaco e all’assessore competente se sono a conoscenza dell’improvvisa non attivazione ad Allumiere del fondamentale servizio di asilo nido, attivo sul nostro Comune da oltre 10 anni - scrivono i consiglieri del PD Nicol Frezza e Enrico Fracassa del PD e Antonio Pasquini e Sante Superchi di Insieme per Allumiere - ora in molti dovranno recarsi verso Tolfa, con le molteplici difficoltà che potrebbero esserci nello spostamento. Segnaliamo, inoltre, che le famiglie in questione avevano già effettuato l’iscrizione con pagamento di 30 euro come acconto che sembrerebbe al momento non essere rimborsato. Chiediamo al sindaco e all’assessore competente, quale sia la politica attuata dall’attuale maggioranza, in relazione al segmento scolastico 0-3 anni, quali siano i progetti messi in campo per trovare una soluzione su un fondamentale servizio a tutela dei bambini e delle famiglie oppure se l’unica via rimane il dislocamento dei servizi all’infanzia nel comune di Tolfa". Da Insieme per Allumiere i consiglieri Antonio Pasquini e Sante Superchi poi rimarcano: "Da quest’anno ad Allumiere non ci sarà più l’asilo nido, i bambini dovranno usufruire del servizio a Tolfa. Ci auguriamo che si faccia qualcosa per evitare questa chiusura. Così come dichiarato dai tanti genitori, un servizio fondamentale per coniugare lavoro e residenza in paese. Qualche politicante si lamentava della direzione didattica a Tolfa (purtroppo ci sta da oltre un decennio), da quest’anno ci sarà anche l’asilo nido. Nuovi disoccupati gli oramai ex dipendenti del nido, altro servizio per il quale i cittadini di Allumiere si dovranno spostare a Tolfa. Primo obiettivo raggiunto!"