ALLUMIERE - Capodanno in Piazza ad Allumiere. Per il secondo anno consecutivo Piazza della Repubblica sarà luogo dove i residenti di Allumiere e le persone di fuori potranno godere di un grande spettacolo per vivere insieme la fine del vecchio anno e l'inizio del nuovo anno. Lo scorso anno la pioggia interruppe l'evento poco dopo la mezzanotte proprio mentre cominciava ad esserci un buon flusso di persone e divertimento.

Questo 31 dicembre con il tempo bello e, soprattutto, con una kermesse di livello nazionale il centro del paese collinare si illuminerà a festa e farà vivere al meglio il progetto "Emozioni Fine Anno" voluto e organizzato dall'amministrazione comunale sempre in sinergia con la Proloco e altri enti tra i quali l'Università Agraria per regalare a tutti momenti di condivisione, socialità e spettacolo. L'evento è realizzato col sostegno della Presidenza del Consiglio della Regione Lazio. "Avremo uno degli eventi più esclusivi del territorio - afferma il sindaco Luigi Landi - con la musica protagonista di una serata senza precedenti.

Sul palco ci sarà Pier Davide Carone: musicista cantautore, ex del programma Mediaset "Amici"; Carone era nelle corde di Lucio Dalla tanto da averlo affiancarlo nel 2012 al Festival di Sanremo con "Nanì".

Il top arriverà poi con Amerigo Provenzano che dal "Brindisi di mezzanotte" in poi sarà in consolle per la performance di buon anno 2025. Sará Roberta Frascarelli a condurre l’evento insieme all’amministrazione comunale, in particolare alle delegate Noemi Vernace e FeancescaScarin e allo staff della Proloco di Allumiere che sta curando ogni particolare e sta preparando gradevoli sorprese.

