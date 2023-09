ALLUMIERE – È in terapia intensiva nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dopo un difficile intervento chirurgico, il bambino di cinque anni che sabato mattina è caduto dal secondo piano dell'ex agriturismo della Farnesiana che attualmente è un centro accoglienza. Dopo un volo di circa 5 metri il bimbo, per cause ancora in corso di accertamento dai carabinieri di Allumiere, ha sbattuto rovinosamente a terra.

Le sue condizioni cliniche sono stabili. A chiamare il 112 sembra essere stata una delle operatrici del centro accoglienza e con prontezza è stata attivata un’eliambulanza del 118 che ha trasportato in codice rosso il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Il piccolo, di origine africane, a causa della caduta ha riportato un grave trauma cranico ma sembra non abbia mai perso conoscenza. I carabinieri hanno eseguito un primo sopralluogo nella struttura allo scopo di poter ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che il bambino si sia appoggiato a una zanzariera che non avrebbe retto il peso e ciò ha comportato la sua caduta: il bambino a quel punto senza appoggio, è precipitato schiantandosi a terra.

I carabinieri della caserma di Allumiere hanno ascoltato gli ospiti e, almeno per il momento, è stato confermato l’incidente.

