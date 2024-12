ALLUMIERE - Ad Allumiere arriva la prima edizione della "Sagra del Pallone" che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno presso l'impianto sportivo della Cavaccia. In concomitanza con la Sagra del Pallone si svolgerà la "Youth Cup".

Il 30 la doppia manifestazione prenderá il via con le qualificazioni pomeridiane e poi si giocheranno le finali dopo cena: ad andare in scena saranno i giovani calciatori del 2010.

Il 31, con la stessa modalità, giocheranno invece i 2012. Il primo e due giugno saranno di scena i 2013, 2014, 2015 e 2016. Nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, in concomitanza con la "Youth Cup" si svolgerà la I Sagra del Pallone con possibilità (consigliata la prenotazione) di cena in loco con prodotti tipici. Il presidente e tutto il direttivo spiegano: "Un pallone, tanti ma tanti bambini, circa 350, che lo rincorreranno, per la loro gioia e felicità. La Youthcup 2024 organizzata dalla U.S.D. Allumiere

sta per aprire il sipario. Se ami il calcio, nella sua genuinità, e nel piacere di vedere all’opera ragazzi nati tra il 2010 ed il 2016 vienici a trovare. In una location fantastica, come quella della Cavaccia di Allumiere, potrai degustare tanto pallone, ma non solo, perché quest’anno in concomitanza con la Youthcup si svolgerà la prima edizione della Sagra del Pallone durante la quale potrete degustare bruschette col famoso pane giallo di Allumiere, carne alla brace e tanto pallone: questo il mix vincente della Youthcup e Sagra del Pallone. Vi aspettiamo ad Allumiere in località "Cavaccia” il 30, 31 maggio e il primo e due giugno prossimo. Vi aspettiamo numerosi". Dal 10 al 14 giugno l'US Allumiere, poi, darà vita al consueto "Summer Camp" con tante attività, dal calcio, all’equitazione, passando per la piscina con nuoto e pallanuoto, atletica ed escursioni naturalistiche, infine alcune nozioni di educazione informatica e digitale.

L'US Allumiere sta andando alla grande e come un fiume in piena stanno dando vita a tante iniziative. Complimenti, quindi, al presidente Diego De Paolis e a tutto il direttivo. Per la cronaca va rilevato che il 7 maggio 2023 l'Allumiere è uscito a testa alta (ma con le ossa rotte) dall'inferno del Labaro dopo aver perso per 2 a 1 la gara di play out contro il Saxa Flaminia. Esattamente un mese dopo, quando nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla rinascita del club collinare, è stato eletto presidente con unanime consenso proprio il capitano di quella sfortunata partita, Diego De Paolis che, appese le scarpette al chiodo, si è messo in gioco decidendo di accettare la difficile sfida di un pronto riscatto. Giusto il tempo di celebrare la ricorrenza del 70 anniversario della fondazione del club. De Paolis si è messo al lavoro per dare alla società un assetto stabile e duraturo: innanzitutto è stato rafforzato il settore giovanile e poi ha lavorato con il direttivo hanno lavorato per la prima squadra dopo il ripescaggio in Prima categoria. L'intento, pienamente riuscito, è quello di puntare sui giovani con una formazione in larga parte composta da giocatori locali. Alla guida tecnica un allenatore di comprovata esperienza (oltre 700 presenze in panchina) ed ex giocatore dell'Allumiere nonché profondo conoscitore dei segreti del calcio e delle dinamiche giovanili: Riccardo Sperduti. Un mix di sapiente esperienza e di sana gioventù che ha dato frutti immediati: una salvezza raggiunta con largo anticipo e la concreta possibilità di dare una prospettiva di crescita al progetto di rinnovamento avviato.

Un progetto impossibile da realizzare senza una classe dirigente organizzata, che ha lavorato come nelle migliori squadre, ognuno portando avanti il proprio ruolo, ma soprattutto attenta e vigile su ogni fronte, nonché pronta a lavorare e sacrificarsi per la società.

“Per questo, voglio ringraziare tutti i dirigenti apertamente, senza di loro tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi sarebbe stato impossibile. Con loro tutti gli istruttori che con grande impegno e dedizione accrescono il bagaglio dei nostri ragazzi - spiega il presidente Duego De Paolis - tre di loro sono stati convocati dalla Ternana per essere visionati. Concludo i ringraziamenti rivolgendomi a tutte quelle persone che si sono avvicinate e che stanno appoggiando il nostro progetto, tutti i genitori dei nostri splendidi ragazzi ed i nostri tifosi. In ultimo, ma non per meno importanza il mister della prima squadra Riccardo Sperduti ed il suo staff: Mauro Testa e Massimo Zitelli. Con loro stiamo cercando di dare quell’impronta e quel ruolo che l’Usd Allumiere merita”.

