CIVITAVECCHIA – La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di livello giallo per vento a partire dalla giornata di mercoledì 16 aprile e per le successive 24-36 ore. Il bollettino riguarda in particolare il settore costiero del Lazio e coinvolge anche Civitavecchia.

Secondo l’avviso, sono previsti venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali, con possibilità di mareggiate lungo le coste esposte. La situazione meteorologica sarà monitorata attentamente, e le autorità locali sono chiamate ad attivare, in caso di necessità, le procedure previste dai piani di emergenza comunali per ridurre i rischi per la popolazione.

A Civitavecchia si raccomanda prudenza soprattutto nelle aree litoranee e nei pressi del porto. Attenzione particolare dovrà essere prestata anche in prossimità di alberi, impalcature o oggetti esposti al vento, che potrebbero essere danneggiati o divelti. Si invita inoltre la cittadinanza a fissare elementi mobili su balconi e terrazzi, e a limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di maggiore intensità del fenomeno.

