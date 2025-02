CIVITAVECCHIA – Allerta meteo rossa a Civitavecchia: massima attenzione. Gli enti preposti hanno diramato un’allerta meteo rossa per le prossime ore. Si tratta di una situazione di elevato rischio, per cui invitiamo tutti alla massima prudenza». È l’allarme lanciato questa mattina dal sindaco Marco Piendibene che invita ad evitare spostamenti non necessari e a seguire solo le comunicazioni ufficiali, non escludendo la possibilità di chiusura delle scuole - ma non nella giornata di oggi come chiarito dal Sindaco – e limitazioni alla viabilità. «Siamo in costante contatto con la Protezione Civile per monitorare l’evolversi della situazione – ha aggiunto Piendibene – ogni aggiornamento sarà comunicato tempestivamente».

Come poi chiarito dal coordinatore dell’Unità di crisi Valentino Arillo, «ci stiamo avvicinando alla criticità. Arriva altra perturbazione con piogge su territorio già provato».

Nel frattempo è stato chiuso il sottopasso di Fiumaretta, allagato dal temporale che si è abbattuto sul litorale per tutta la notte. Problemi anche a viale Baccelli, con tratti allagati e con nuovi crateri che si sono aperti sull’asfalto. Criticità nella zona sud della città, con problemi segnalati al Casaletto Rosso e allagamenti a Boccelle e San Gordiano, quartieri già colpiti dal violento nubifragio del 25 ottobre scorso.

Anas informa che sulla SS1 “Aurelia” è chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 66,700, in località Santa Marinella, a causa di un allagamento. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.