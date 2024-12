CERVETERI - Stava passeggiando con il suo amico a quattro zampe quando l'animale è stato colto da malore. Ennesima segnalazione di principio di avvelenamento, nei giorni scorsi, sul territorio etrusco, ai danni di un cane che solo grazie alla tempestiva reazione del suo proprietario e grazie alla Polizia di Stato, che ha fatto da scorta, ha permesso di salvare l'animale. A lanciare l'allarme sono le guardie ecozoofile di Fareambiente Cerveteri. Il fatto si sarebbe verificato in via Trevignano, strada che costeggia il fosso Zambra. «Questa è pure la conseguenza di allarmismi tra i cittadini in merito alla presenza di topi e la necessità di ucciderli», commenta intanto sui social la signora Antonella che invita «tutti a non postare testi allarmistici sulla presenza dei topi poiché purtroppo ci potrebbero essere delle conseguenze letali ai danni inveve dei cani o altri». Intanto le guardie ambientali invitano i medici veterinari professionisti a registrare gli avvenimenti sul portale degli avvelenamenti e a prendere visione della normativa vigente. «Questo - scrivono - faciliterà le forze di polizia a poter richiedere le necessarie autorizzazioni di utilizzare strumentazioni idonee per poter cogliere in flagranza chi compie questi gesti vigliacchi, che mettono in pericolo animali e persone».

©RIPRODUZIONE RISERVATA