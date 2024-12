CIVITAVECCHIA – Allarme bomba questa mattina a San Gordiano, fortunatamente subito rientrato, che tuttavia ha costretto gli artificieri della Polizia di Stato ad intervenire tempestivamente per le dovute verifiche. Strada interdetta e limitati gli accessi alle abitazioni di via del Tiro a Segno, a scopo precauzionale, con gli agenti del commissariato di viale della Vittoria che hanno attivato il previsto dispositivo di sicurezza.

Fari puntati su una Renault parcheggiata, sulla quale la proprietaria avrebbe riscontrato delle anomalie tali da indurla a lanciare l'allarme. Agli artificieri sono bastati pochi minuti per capire che non si trattava di un ordigno ma di un rumore connesso probabilmente a un difetto del veicolo.