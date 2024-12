FIUMICINO - Una situazione di disagio che si è risolta grazie ad un intervento fondamentale: «Nella speranza che il mio incubo “allagamento bagno” possa concludersi in qualche modo, è doveroso da parte mia, dopo tutta la mediaticita’ data alla situazione ed aver coinvolto tante persone ed enti preposti, ringraziare pubblicamente chi si è preso carico della mia vicenda!“: così Vanessa, una cittadina, di Fiumicino si rivolge a tutte le persone e le istituzioni che l’hanno aiutata nell’intervento presso la sua abitazione, una delle case Ater.

«Un grazie alla Polizia Municipale di Fiumicino, area Amministrativa e pronto intervento, intervenuta per effettuare i sopralluoghi necessari- continua la residente- ed un grazie all’assessore Monica Picca che per puro caso si è trovata ad ascoltare mio marito che riportava la situazione in Comune. Lei si è fatta`` carico della situazione ed è andata di persona presso gli enti preposti a cercare di risolvere il problema. Ringrazio anche Gabriele, segretario dell’assessore Monica Picca che ci ha ascoltato e fatto da tramite con lei».

«Ringrazio i Geometri e i Tecnici dell’ATER – conclude Vanessa- che fino ad oggi sono intervenuti, rendendosi conto del grande disagio che io e la mia famiglia stiamo vivendo. So quanto tutti abbiano le mani legate in questa burocrazia così complessa ma cercare di provare a risolvere le cose senza nascondersi sotto il sasso è una grande cosa! Tutta la vicenda ha sollevato un gran polverone, ormai mi riconoscono come “Vanessa di via Oder” e ne sono contenta.. magari sarà una leva per far sì che tutto il palazzo e l’area circostante venga realmente riqualificata ridando dignità alla zona e agli inquilini che, come grido sempre, SI sono inquilini ATER ma cittadini del Comune di Fiumicino».