ACQUAPENDENTE - Domani mattina alle ore 10,30 presso la Rsa San Giuseppe, la scuola civica Paolo Soprani di Castelfidardo presenterà alcuni suoi allievi, quali: Emma Burini, Alessia Catena, Elena Merli, Cristian Chiaraluce, Michele Alessandrini e Nicolas Chiaraluce. I giovani studenti suoneranno come solisti brani di diversi autori e stili, per chiudere con un brano in settetto diretto dal maestro Luigino Pallotta.

L'evento sarà aperto a tutta la cittadinanza, oltre che ai familiari e agli ospiti della Rsa San Giuseppe. Un’iniziativa lodevole per portare buona musica insieme a sana compagnia agli ospiti della struttura. «Vi aspettiamo», fanno sapere con entusiasmo dal palazzo comunale.

