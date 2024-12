Al volante sotto gli effetti dell’alcol provoca un incidente e finisce nei guai.

Nell’ambito dei controlli del territorio disposti della Compagnia dei carabinieri di Ronciglione, i militari di Oriolo Romano, hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza un automobilista dopo un incidente stradale che ha visto coinvolti e danneggiati due veicoli, ma fortunatamente senza feriti.

La dinamica dell’incidente non è, infatti, apparsa compatibile con le condizioni della strada ed una volta eseguiti gli accertamenti è apparso chiaro che la causa poteva risiede altrove: il tasso alcolemico era infatti ben superiore ai limiti di legge e la patente ritirata.

Nel corso di ulteriori controlli alla circolazione, a Caprarola, nei pressi di un locale pubblico, un ragazzo di 20 anni è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e hashish e, di conseguenza, segnalato alla Prefettura, mentre un 30enne del posto è stato denunciato perché sorpreso mentre era alla guida con un tasso alcolemico altissimo, pari a 1,9 g/ml, vale a dire quasi quattro volte superiore il limite consentito di legge.

Infine, a Barbarano Romano, un trentenne straniero, controllato in una zona fuori paese è stato trovato in possesso di un coltello di cui non ha saputo fornire spiegazione.

L’uomo, che non ha giustificato nemmeno la sua presenza nel piccolo centro a ridosso della via Claudia, è stato denunciato a piede libero.