ALLUMIERE - La 37ª Festa d'Autunno, che si terrà il prossimo 19 e 20 ottobre ad Allumiere, promette di essere un evento indimenticabile, arricchito quest'anno dall'introduzione del 1° Palio dei Giochi Popolari delle Contrade. Questa tradizionale manifestazione è promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il comune e varie associazione del territorio. Quest'anno la duegiorni di Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari è ricca di attività e sono state introdotte varie novità, fra queste il primo Palio dei Giochi Popolari delle Contrade.

Grazie alla collaborazione dell'Associazione delle Contrade presieduta da Tiziana Franceschini e della Pro loco presieduta da Maria Pinardi i partecipanti avranno l'opportunità di cimentarsi in sfide tradizionali come il "Tiro alla fune" e il "Palo della cuccagna". Questi giochi, che richiamano antiche tradizioni e lo spirito di comunità, permetteranno di riscoprire il piacere della competizione amichevole e del divertimento all'aria aperta. "L'evento sarà un'occasione unica per riunire grandi e piccini, celebrare l'autunno e rafforzare i legami tra le diverse contrade - spiegano il sindaco Luigi Landi, la presidente della Pro Loco Maria Pinardi e il suo staff - non mancheranno, inoltre, stand gastronomici con prelibatezze locali, musica e altre attività che faranno da cornice a questa giornata di festa e tradizione"