SANTA MARINELLA – Sono iniziate ieri le attività in svolgimento presso la Casina Trincia, rientranti nella programmazione dell’assessorato alla Cultura. Ad iniziare dalla mostra “Gocce d’eternità” e la lettura delle poesie dalla raccolta “More di rovo” di Giorgio Fusco.

Evento curato da Angela Morbidelli. Ieri è stato presentato il libro “Silvio Berlusconi e la città ideale” di Francesco Giro, intervistato da Giovanna Caratelli, Alessio Manuelli e da Pietro Tidei.

Venerdì 5 alle 19 “Ricordatemi come vi pare”. Loredana Lipperini racconta Michela Murgia. Con Cristina Perini e Barbara Piccolo.

Venerdì 26 “Tredicesima strada. New York, gli anni ’80, la coppia”. di Luciana Capretti e Stefano Trincia. L’autrice sarà intervistata da Giovanna Caratelli e Cristina Marolda.

In calendario anche “Il Circolo di Olga Ossani”, la mostra e le riflessioni sulle intellettuali e scrittrici a Santa Marinella nel primo Novecento. A cura dell’Associazione Crasform. Il programma degli eventi riprenderà giovedì 8 agosto con “Cammini. I racconti dell’altrove” di Lucilla Rami, presenta Giovanna Caratelli e Angela Maria Ferroni. Sabato 17 agosto “Anno 2013” di Nerina Piras, introdotta da Sonia Signoracci, presso la biblioteca Sala Bergman Rossellini. Venerdì 20 settembre, per i bambini, “Scienziati in Biblioteca” a cura di G.ECO.