ALLUMIERE - Un nuovo appuntamento estivo dedicato al benessere, alla bellezza del corpo in movimento e all’energia condivisa vi aspetta mercoledì 6 agosto presso La Casa delle Arti di Allumiere, in via Camerale 1. Dalle ore 18 alle 19 sarà possibile immergersi nella magia della danza del ventre con Fabiana Magrelli, per poi proseguire, dalle 19 alle 20, con una lezione di ginnastica e movimento creativo sempre guidata dalla stessa insegnante.

Un’occasione per scoprire nuove forme di espressione corporea, rigenerarsi e prendersi cura di sé in uno spazio accogliente e aperto a tutti. Le lezioni si terranno ogni mercoledì del mese di agosto. Per partecipare è necessaria l’iscrizione annuale all’associazione sportiva dilettantistica Il Giardino Extraordinario, del costo di 20 euro, che consente di prendere parte a tutte le attività e corsi che si svolgeranno nel territorio durante l’anno. La quota di partecipazione alle singole lezioni nel mese di agosto è libera, ognuno potrà contribuire con ciò che può e che sente di donare. È obbligatoria la prenotazione: in caso di disdetta senza almeno 24 ore di preavviso, non sarà possibile partecipare agli incontri successivi a quota libera. Per prenotarsi basta inviare un messaggio WhatsApp con nome, cognome e indirizzo e-mail al numero 3491260868 (Laura). Un invito a rallentare, respirare e lasciarsi andare alla gioia del movimento: vi aspettiamo.

