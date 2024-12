ALLUMIERE - Da domenica 8 settembre a La Bianca arriva il nuovo parroco don Fabio Casilli nominato da Sua Eccellenza Mons. Gianrico Ruzza.

Dopo aver salutato prima il parroco don Salvatore che ha lasciato La Bianca per motivi di salute e poi ha salutato don Ivan l'amministratore parrocchiale che ha guidato la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes fino al 31 agosto

Il nuovo parroco, don Fabio Casilli, celebrerà la solenne Celebrazione Eucaristica di insediamento.

La Santa Messa comincerà alle ore 10.30 e don Fabio comincerà il suo ministero di Parroco della Parrocchia di La Bianca. Intanto la festa della Madonna delle Grazie si avvicina e la comunità di La Bianca si prepara a vivere momenti di preghiera intensi. Fra i quali il pellegrinaggio al Santuario delle Grazie. Sabato 7 settembre, con partenza alle ore 21 dal piazzale Don Egidio Smacchia davanti la chiesa, si snoderà il tradizionale pellegrinaggio verso il Santuario per la solennità della Madonna delle Grazie: si camminerà attraversando il faggeto fra preghiere e canti. Una volta arrivati al santuario, alle ore 22 circa, sarà celebrata la Santa Messa, che sarà presieduta da Sua Eccellenza. Gianrico Ruzza vescovo della diocesi di Civitavecchia, Tarquinia e Porto Santa Rufina. La celebrazione liturgica sarà animata dal coro parrocchiale di La Bianca. Da rilevare che la comunità parrocchiale e i contradaioli saranno presenti numerosi come ogni anno e per tutti i biancoverdi festeggiare la Madonna delle Grazie quest'anno sarà ancora più importante di sempre: prima di tutto perché Luisa e Maurizio Torroni sono molto devoti alla Madonna delle Grazie e, a distanza di poco più di tre mesi dalla prematura scomparsa del figlio Simone, dopo aver perso 10 anni fa l'altro figlio Alessio (due ragazzi straordinari, meravigliosi e indimenticabili molto attivi in Contrada: Alessio nelle scuderie e Simone allenava gli Sbandieratori) è arrivato dopo tantissimi anni il Cencio vinto al Palio 2024 dove troneggia proprio la Madonna delle Grazie. La Comunità di La Bianca stasera si stringe intorno a Luisa e Maurizio e tutti insieme porteranno sull'altare sotto lo sguardo di Maria il prezioso, atteso, sudato, meritato, amato Cencio. Nella serata saranno ricordati Alessio e Simone, ma anche Stefano Sgamma (Zi Stè) e tutti i biancaroli che oggi non ci sono più.

