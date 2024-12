TARQUINIA - Torna il Concertone per l’ospedale.

«Domenica prossima, 7 luglio, dalle ore 17,30, alla Cittadella Semi di Pace, gli artisti di Tarquinia anche quest’anno daranno vita ad una generosa kermesse musicale per tenere accesi i riflettori sul nosocomio e contribuire a difenderlo, spiegano dal comitato “Insieme per l’ospedale di Tarquinia”.

«Sotto la direzione del maestro Gabriele Ripa, strumentisti, cantanti e attori proporranno un variegato repertorio di brani; il titolo del concertone, “Ali e Note”, farà da filo conduttore delle loro performance e sarà simbolo della volontà di questa comunità di continuare a lottare per un prezioso bene comune - aggiungono dl comitato - L’ingresso sarà libero. Chi vorrà dare un’offerta, anche simbolica, aggiungerà la propria generosità a quella degli artisti: il ricavato verrà infatti speso per donare ai reparti e agli ambulatori ausili e attrezzature, da acquistare in base alle indicazioni del personale ospedaliero. Vi aspettiamo numerosi».

