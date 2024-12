LADISPOLI - Veloce, più di tutti, anche se è senza squadra. In realtà, il giovane 13enne Alfredo Marino, è tesserato con una squadra calcistica ma è nell’atletica leggera che si è messo in evidenza con prestazioni straordinarie. Prima gara di livello: primo successo messo in bacheca nella mille metri allo stadio Nando Martellini delle Terme di Caracalla. E per dimostrare di non aver vinto solo per un caso ecco un’altra occasione nella finale dello Stadio dei Marmi. Risultato? Secondo gradino del podio. Ora, Alfredo, non può più nascondersi dopo aver fatto sua la gara prestigiosa di atletica “Il Mille di Miguel”. Frequenta l’istituto scolastico Caravaggio, attualmente gioca a calcio con la società dell’Academy Ladispoli nella categoria Esordienti, è un attaccante, insomma ama lanciarsi in profondità per far gol. Proprio questa sua caratteristica gli ha consentito di provare anche con l’atletica con risultati più che sorprendenti. È un prodigio e di questo, oltre a lui e alla sua famiglia, se ne sono accorti un po' tutti ed è già a un bivio perché molto probabilmente dovrà prendere una decisione. «Amo correre – racconta Alfredo - il prossimo anno praticherò l’atletica leggera. Non ho ancora deciso dove però ho visto che posso ottenere risultati importanti. Certo, amo il calcio però dovrò scegliere, non si può proseguire con tutte e due le discipline». Il giovane frequenta la seconda media a Ladispoli e riesce perfettamente ad alternare gli allenamenti con lo studio. «Non mi pesa – ammette – riesco a fare entrambi senza problemi. Prediligo le distanze come i mille metri, sono poco più di due giri della pista e credo di avere anche resistenza».

Il suo futuro è ancora da scrivere ma intanto se ne parla già ora. Il prossimo anno Alfredo potrebbe far parte del gruppo della Gs Runner capitanata da Loredana Ricci, una che se ne intende avendo sfornato tantissimi talenti a Cerveteri e continuando a portare risultati importanti ogni anno in giro per l’Italia.

