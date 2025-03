ALLUMIERE - Il consigliere comunale e coordinatore di Allumiere del gruppo Fratelli d'Italia, Alessio Sgriscia è stato uno dei partecipanti attivi della manifestazione "Sviluppo, Futuro, Territorio" che si è svolta a Tivoli e che è stata promossa da Fdi. "Giovedì a Tivoli ho avuto il piacere, insieme ad altri amici e amiche di Fdi di partecipare alla manifestazione "Sviluppo, Futuro, Territorio" - spiega il consigliere comunale e coordinatore di Allumiere del gruppo Fratelli d'Italia, Alessio Sgriscia organizzazata dal nostro assessore regionale Giancarlo Righini e dal nostro presidente di Federazione senatore Marco Silvestroni".

Ad introdurre l’evento come sempre, è stato senatore Silvestroni presidente di Federazione. "Si è parlato poi, con il presidente Rocca, di quanto l’amministrazione regionale abbia cambiato marcia, con la riabilitazione di reparti ospedalieri obsoleti come quello di Velletri dove si torna a nascere o Tivoli nel quale si stanno recuperando altri in abbandono - spiega ancora Sgriscia - l’assessore Righini, organizzatore del convegno, è intervenuto sottolineando quanto, nonostante le difficoltà dello sperpero di denaro pubblico, delle amministrazioni di sinistra degli ultimi decenni, si stia recuperando e efficentando la spesa pubblica e rilanciando il settore dell’agricoltura che è tornato dominante. La consigliera Grasselli ha sintetizzato alcune proposte di legge, funzionali a far ripartire il settore dell’edilizia, ossia quella della riqualificazione di immobili rurali e l’altra sui recuperi dei seminterrati, senza tralasciare opportunità per tutti i cittadini laziali, quali i Voucher per sport e salute. Chiara Colosimo, invece, si è espressa ricordando le considerazioni di Borsellino sull’omportanza dell’affidabilità delle amministrazioni locali che equivale alla fiducia nelle istituzioni".

Alla manifestazione sono, inoltre, intervenuti i vari assessori Roberta Angelilli e Antonello Aurigemma e i consiglieri regionali Sabatini, Cera, Bertucci che hanno elencato il lavoro svolto. ALcuni eurodeputati, come Marco Squarta e Antonella Sberna, hanno puntualizzato quanto in Europa la politica di Fratelli d’Italia stia diventando determinante. "Infine l’evento si è concluso con l’attesissimo intervento del Ministro Francesco Lollobrigida che, tra glia applausi, ha ringraziato la platea.

«È stato un momento politico importante - prosegue ancora Alessio Sgriscia - utile a ribadire i temi sui quali stanno lavorando i vertici del nostro partito per il meglio del Lazio (presenti: Rocca e altri esponenti regionali Angelilli, Aurigemma, Cera). E infine, ho colto l'opportunità per salutare l’amica super disponibile Micol Grasselli e il nostro amico assessore Giancarlo Righini. Fortunatamente anche stavolta ho avuto un breve scambio di saluti con il nostro Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Con grande attesa ho assistito al discorso di Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, la quale ha preso parte ai dibattiti con una significativa e inedita frase di Borsellino".

