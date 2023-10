LADISPOLI – Ci sono storie e storie ma quella di Alessio Salvato, sportivamente parlando, merita di finire agli onori della cronaca. Ventunenne di Ladispoli, ne compirà 22 a giorni, ha firmato con il Castellon, formazione che milita nella Terza divisione spagnola. Il portiere, cresciuto con le giovanili del Ladispoli, era svincolato dopo la sua esperienza in Sardegna con la Torres. Ora difenderà i pali della squadra prima in classifica e che mira al salto di categoria in serie B. «Le sensazioni sono molto positive – commenta Alessio Salvato - la squadra e la società mi hanno fatto sentire subito a mio agio e questo credo sia la cosa più importante. Devo ringraziare sicuramente la mia famiglia e la mia ragazza Valentina perché sono state le uniche persone ad aver creduto sempre in me e a loro veramente devo tutto. E poi anche il mio agente Filippo per tutto il supporto che mi ha dato». È molto unito al fratello Gigio, calciatore che milita col Tolfa nel campionato di Promozione. Assieme nel 2019 hanno portato il Ladispoli in serie D sotto la guida dell’allenatore Pietro Bosco.

