SANTA MARINELLA – Una delegazione comunale ha partecipato alla manifestazione folkloristica del Drappo dei Comuni di Tolfa. “Sono lieto di aver rappresentato, con il nostro gonfalone, il Comune di Santa Marinella alla manifestazione della corsa del drappo dei Comuni a Tolfa, un appuntamento che è oramai una tradizione per tutte le città del territorio”. Queste le parole del vice presidente del consiglio comunale Alessio Rosa, che domenica, ha partecipato alla sfilata in rappresentanza del sindaco Pietro Tidei. Il consigliere Rosa ha assistito alla corsa dei cavalli in una piazza gremitissima di persone e turisti. Presenti oltre al consigliere Rosa, anche i rappresentanti dei Comuni di Allumiere, Canale Monterano, Civitavecchia, Oriolo Romano, Tarquinia, Tolfa e Vejano, accompagnati durante la sfilata per le vie della città dalla banda cittadina. La vittoria della XV^ edizione della Corsa del Drappo dei Comuni è andata al cavallo e al fantino del Comune di Canale Monterano. “Dall'amministrazione comunale di Santa Marinella – conclude Rosa - giungano i complimenti al Sindaco Stefania Bentivoglio per la dedizione e la cura verso il proprio territorio e le sue tradizioni”.

