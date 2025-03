TOLFA - Ancora una importante tappa nella carriera di Alessio Fiorucci: il mental coach di Tolfa è stato selezionato per la "World Tennis Conference", che riunisce i migliori professionisti al mondo nell’ambito tennistico. Un grandissimo traguardo per Fiorucci, il quale ha cominciato a giocare a tennis sui campi di Tolfa dove è cresciuto e poi è diventato un mental coach, specializzato nel tennis ma non solo. La "World Tennis Conference" riunisce i migliori 70 professionistidel tennis al mondo, fra cui Toni Nadal (coach di Rafael Nadal), Gilles Cervara (coach di Medvedev), Emilio Sanchez (ex no.7 ATP), Liam Smith (coach di Borna Coric), Dominik Hrbaty (ex no.6 ATP), Michael Russel (coach di Tylor Fritz).

In Italia sono solo 66 i mental coach dei tennisti ed essere considerato un massimo esperto dalla ATP (Association of Tennis Professionals) per Fioruccci è un onore, ma anche una cosa unica. "Sono molto felice e onorato di partecipare alla WTC, la conferenza mondiale più prestigiosa dedicata al coaching nel tennis, giunta alla sua quinta edizione – commenta Alessio - in questi anni la WTC ha ospitato alcuni dei migliori coach del mondo, figure che hanno fatto la storia di questo sport. Avere l’opportunità di farne parte e di portare la mia metodologia, la Visualizzazione Evolutiva, è una grande occasione per condividere il mio approccio con l’élite del tennis internazionale. In particolare sono entusiasta di essere tra i pochi relatori, se non l’unico, a tenere due interventi: il primo sarà dedicato alla metodologia de “Il Coaching Emozionale nel tennis”, ideata da Alberto Castellani, presidente mondiale dei coach e allenatore di oltre 30 giocatori tra i primi 100 ATP. Ho avuto l’onore di approfondire questa metodologia nel libro omonimo poi scritto insieme lo scorso anno, che ha ricevuto la prefazione di Toni Nadal e ha aperto per me importanti collaborazioni, tra cui quella con Sky Sport.

Il secondo intervento sarà focalizzato sulla Visualizzazione Evolutiva, il metodo che utilizzo con atleti di diverse discipline, incluso il tennis, per allenare la mente attraverso l’immaginazione positiva e il potenziamento delle abilità mentali. Essere stato selezionato dalla Global Professional Tennis Coach Association (GPTCA) e dall’organizzatore Fernando Segal per contribuire a questa conferenza è per me un motivo di grande orgoglio. L’aspetto mentale è sempre più centrale nel mondo dello sport, e il mio obiettivo è portare un approccio innovativo all’allenamento delle abilità mentali, un concetto fondamentale per la performance dei tennisti". Alessio Fiorucci prosegue poi: "Questa è la mia prima partecipazione a una conferenza mondiale di tale livello e la affronto con umiltà e gratitudine, consapevole dell’importanza di questo momento per la mia crescita professionale e per la diffusione della mia metodologia. Non vedo l’ora di condividere queste conoscenze con la community internazionale del tennis".

