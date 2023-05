NEPI – Acqua di Nepi ha lanciato una nuova campagna di comunicazione intitolata “Il piacere che fa bene” con un nuovo testimonial, Alessandro Borghese, noto chef televisivo che sembra essere l’interprete perfetto dei valori legati alla storia e alla qualità di Acqua di Nepi.

La campagna si compone di tre episodi che raccontano le peculiarità di Acqua di Nepi, e sarà trasmessa in tv a partire da oggi sulle reti Rai e Mediaset, con particolare attenzione alle regioni del centro Italia. Oltre alla pianificazione tv, la campagna coinvolgerà anche i canali social e includerà il product placement negli show televisivi “Alessandro Borghese Celebrity Chef” e “Alessandro Borghese Kitchen Sound”. Questa nuova strategia di comunicazione sarà un’opportunità per Acqua di Nepi, poiché il marchio si avvale della popolarità di Alessandro Borghese e dei suoi programmi televisivi per promuovere i valori e le caratteristiche dell’acqua. Sarà interessante vedere come questa campagna contribuirà alla visibilità e al successo di Acqua di Nepi.