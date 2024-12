BASSANO ROMANO - Aldina Marchetti compie 108 anni. A festeggiarla, in occasione di questo traguardo invidiabile, l’amministrazione comunale. «La nostra più anziana concittadina compie 108 anni – fa sapere il Comune, condividendo degli scatti in cui la donna posa accanto al sindaco Emanuele Maggi -. La comunità di Bassano Romano si congratula con Aldina Marchetti per l’incredibile traguardo raggiunto. Tantissimi auguri di buon compleanno!», conclude l’amministrazione.

