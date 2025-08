S. MARINELLA – Il sindaco Tidei risponde alle due consigliere di Fratelli D’Italia Baciu e Fantozzi, sulla richiesta di istituire un albo ufficiale dei fornitori e il relativo regolamento. «Le due consigliere di opposizione – dice Tidei - non trovando argomenti concreti per criticare questa amministrazione, passano le loro giornate a cercare motivi spesso banali per uscire sulle testate locali in cerca di visibilità. Ed ecco che a pochi giorni dall’inaugurazione di un'opera storica per la città che mitiga, se non addirittura elimina, il rischio idrogeologico per buona parte del territorio comunale, le due consigliere invece di complimentarsi con noi, ci bacchettano da brave maestrine, sottolineando come manchi un albo dei fornitori. Negli ultimi sette anni, l’amministrazione comunale ha approvato o aggiornato, in rispetto alla normativa vigente, un'infinità di regolamenti spesso vetusti, a cui mai le amministrazioni precedenti avevano deciso di mettere mano, spesso per favorire politiche clientelari. Anche in questo caso, questa amministrazione e il segretario comunale, stanno lavorando per dare ai cittadini tale strumento che, pur non essendo obbligatorio, si ritiene sia fondamentale per i cittadini e sarà presto sottoposto alle competenti commissioni consiliari e all’approvazione del consiglio comunale. Comprendiamo la necessità delle consigliere di opposizione di ricercare visibilità, specie in un momento in cui questa amministrazione sta finalmente restituendo alla città opere attese da decenni. Probabilmente la Baciu si riferiva all'amministrazione precedente, guidata da Roberto Bacheca. Sotto quella gestione, ogni anno venivano spesi 26 milioni a fronte dei 23 milioni di incassi. Le conseguenze di quel debito ricevuto in eredità è tutt'ora a carico dei cittadini”.

