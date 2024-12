CERVETERI - Interventi di manutenzione e cura straordinari sulle alberature comunali di via Settevene Palo e Largo Almuneacar. L'Assessorato alla Sostenibilità ambientale, di concerto con il personale specializzato della Multiservizi Caerite, ha infatti effettuato un sopralluogo mirato sui vari alberi a dimora per constatare il loro stato di salute e verificare gli accorgimenti da adottare per tutelare la loro salute.

«Nel dettaglio - spiegano dal Comune - in considerazione della loro natura e nel pieno rispetto dell'ambiente circostante, è stato somministrato alle varie alberature un corroborante, un trattamento che punta a potenziare le difese naturali delle piante, per una volta a settimana per tre settimane».

«Il prodotto che verrà utilizzato è una propoli agricola, un prodotto fabbricato dalle api, ricco di vitamine, minerali, flavonoidi e polifenoli, definito come un vero e proprio antibiotico naturale, usato anche nell’alimentazione umana come rimedio per fronteggiare i malanni di stagione».

«Si tratta di attività di manutenzione sulle nostre alberature nate anche a seguito di alcune segnalazioni da parte della cittadinanza - ha spiegato l’assessore alla Sostenibilità ambientale, Francesca Appetiti - L'aspetto a cui tengo maggiormente è quello legato al prodotto utilizzato, ovvero il propoli, un prodotto ricavato dal lavoro delle api. I sopralluoghi e le attività di manutenzione delle nostre alberature proseguiranno anche in queste settimane, per tutelare il nostro patrimonio arboreo e la loro salute».

