TOLFA - Cresce l'attesa a Tolfa per la tradizionale "Sagra delle Ghighe" che si svolgerá sabato 22 giugno e che è promossa, come ogni anno, dal Rione Poggiarello. Le eccellenti cuoche gialloverdi sono le stesse che negli anni hanno reso famosa questa sagra dove vengono serviti eccezionali piatti succulenti fatti con prodotti rigorosamente del territorio. A farla da padrone le buonissime "ghighe", ossia la pasta lunga fatta con acqua e farina come vuole la tradizione. Quest'anno verranno utilizzate le ghighe fatte dal pastificio Ruvida di Tolfa. Non mancheranno le ottime lumache "non di allevamento - spiega la bravissima cuoca Anna Vannicola - ma nostrane. Poi ci sarà l'ottimo maialino della norcineria di Tolfa Santino Vecchioni (produzione propria). Il nostro menù è composto da un ricco antipasto (prosciutto, salame, lonza, formaggio: tutti prodotti di allevatori tolfetani; serviremo anche il pane di Tolfa con pomodorini e con olio buono casereccio. Gli avventori che sceglieranno di mangiare da noi potranno degustare ghighe con il guanciale, oppure le ghighe al sugo di pomodoro e basilico; per secondo si potrà scegliere tra le lumache con un ottimo sughetto piccantino, oppure il maialino con insalata. Per tutti per dolce serviremo le nostre ottime ciambelline tradizionali artigianali al vino. Rcordo che tutto ciò che serviremo è preparato con prodotti a km0. Abbiamo scelto di valorizzare i prodotti tolfetani e di sostenere i nostri negozi artigianali che hanno prodotti di ottima qualità". Il presidente Franco Smacchia e tutti i membri del Rione Poggiarello offriranno ottima cucina, servizio celere e cordiale e tanta allegria. La serata sarà, infatti, animata con dal noto gruppo de "La Parolaccia". La Sagra delle Ghighe si svolgerà nella splendida location della Villa Comunale di Tolfa.

