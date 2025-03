SANTA MARINELLA – Dal oggi e fino al 6 aprile prende il via il Boat Days, un appuntamento del settore nautico del Lazio, che ha fatto della passione e delle prove in mare, i suoi principali punti di forza, diventando un evento leader nel panorama degli appuntamenti nautici italiani, patrocinati da Confindustria Nautica, l’associazione nazionale di categoria che rappresenta e promuove tutta la filiera della nautica da diporto a livello nazionale e internazionale. L’area espositiva di Boat Days, situata all’interno del porto turistico e il cui ingresso è gratuito, si svilupperà sia a terra con imbarcazioni, gommoni e motori fuoribordo in esposizione statica, sia in acqua con imbarcazioni e gommoni per le uscite in mare. Sono proprio le prove delle imbarcazioni in mare uno dei punti di forza di questa rassegna, che si pone l’obiettivo di soddisfare le richieste e le curiosità dei diportisti, dando loro l’opportunità di apprezzare e valutare le prestazioni delle imbarcazioni con un’esperienza diretta. Che si tratti di diportisti esperti o semplici amanti del mare, questa è l'occasione perfetta per immergersi nel mondo della nautica, scoprire e provare nuove imbarcazioni e vivere insieme la passione per il mare in un contesto unico e affascinante. Boat Days è organizzato dal Consorzio Mare Lazio con il patrocinio del Comune di Santa Marinella, Confindustria Nautica, Coni, Sport e Salute e Guardia Costiera.

