CERVETERI – Da questa sera alle 22 resterà chiuso lo svincolo per la A12. Ancora cantieri in corso nella zona, stavolta – è quanto comunicato dalla società autostradale - per consentire lavori di manutenzione del sistema di illuminazione. Perciò non sarà possibile imboccare lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli per entrare sull’autostrada Roma-Civitavecchia fino alle 6 in uscita per chi proviene da Civitavecchia. Dalle 22 di domani alle 6 di giovedì in entrata verso Roma. In alternativa si consigliano gli ingressi alternativi che sono Santa Severa-Santa Marinella e Torrimpietra verso Roma.

Nei giorni scorsi, invece, a causare forti rallentamenti alla circolazione per automobilisti e pendolari in viaggio verso la statale e viceversa, erano stati i lavori sul cavalcavia di via Settevene Palo.

Quello che la popolazione chiede a gran voce però è la messa in sicurezza dell’incrocio per procedere in direzione dell’autostrada. Troppi incidenti avvenuti in questi anni in quel tratto e poi polemiche per la viabilità perché un piccolo tamponamento manda in tilt l’intera circolazione stradale.

Il primo cittadino etrusco Elena Gubetti nei mesi scorsi aveva annunciato il progetto della rotatoria dopo aver partecipato ad un tavolo con Regione e la società autostradale competente. L’iter dunque è definitivamente partito e si spera possa entrare presto nella fase operativa. L’altro rondò è previsto invece in via Settevene Palo Nuova a poca distanza dall’isola ecologica.

