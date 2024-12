NEPI - Al via i lavori per la costruzione dell’area per cani. Lo annuncia il sindaco Franco Vita, spiegando che l’intervento si inserisce «nell’ambito dell’appalto per la rivalutazione dei parchi comunali».

La superficie è di 750 metri quadrati, mentre le indicazioni prevedono una superfice di 250, «quindi è molto più ampia di quella prevista», sottolinea il primo cittadino. «L’area sarà attrezzata con tutte le norme previste dalla legge ed è nell’intenzione dell’attuale amministrazione affidarne la gestione ad una associazione per cani. Va quindi a realizzarsi - conclude il sindaco Vita - un altro impegno elettorale di questa amministrazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA