NEPI - Sono iniziati i lavori per il recupero dell’ex Ospedaletto, contemporaneamente al rifacimento della pavimentazione di via delle mura e limitrofe.

Lo annuncia il sindaco Franco Vita, anticipando che «nei prossimi giorni verrà chiusa per qualche ora via Garibaldi all’altezza della chiesa del Carmine, per il trasporto del materiale da cantiere, stante l’impossibilità di arrivarvi per via delle Mura, dove è in corso il rifacimento della pavimentazione».

Verrà comunque affissa apposita comunicazione. «E’ prossimo - prosegue il primo cittadino nepesino - l’inizio dei lavori per il parcheggio di via Termolarte: sono infatti state esperite tutte le relative formalità e acquisiti i pareri necessari. Sono iniziati - aggiunge Vita - anche i lavori per la costruzione della rotatoria dinanzi alle attività commerciali; mentre sono in corso le verifiche tecniche propedeutiche per l’inizio dei lavori della rotatoria all’incrocio della Nepesina con la Cassia, in località La Gabelletta».

Il sindaco Franco Vita, in un post sui social network, rende noto, inoltre, che «la dottoressa Lucia Torri, dal 1° novembre, è in comando presso il ministero del Made in Italy, mentre il responsabile della polizia locale, dottor Fabrizio De Stefano, dal 1° dicembre si trasferirà al ministero del Lavoro.

