BASSANO IN TEVERINA – Al via i lavori di riqualificazione illuminotecnica del borgo di Bassano in Teverina.

Verranno installati proiettori incassati a terra con luci led ad alta efficienza cromatica direzionati sulle principali strutture architettoniche. La chiesa di Santa Maria dei Lumi sarà visibile fin dalla Valle del Tevere e dai comuni che vi si affacciano. Presto il borgo di Bassano in Teverina come nessuno l’ha mai visto prima, con un gioco di luci e ombre per risaltarne le bellezze medievali e rinascimentali. La scorsa settimana sono iniziati infatti i lavori di riqualificazione illuminotecnica del borgo per valorizzare ancora di più i preziosi elementi storico-artistici presenti a vantaggio sia dei cittadini che dei turisti. Nello specifico, l’intervento consiste nell’installazione di proiettori incassati a terra direzionati verso le principali strutture architettoniche del borgo per mezzo di uno studio illuminotecnico. L’impianto vanterà luci a led ad alta efficienza cromatica. Ad essere illuminate da questo nuovo e moderno impianto saranno soprattutto la chiesa di Santa Maria dei Lumi (su tutte e quattro le facciate, così che l’effetto cromatico sia visibile anche dalla sottostante valle del Tevere), la famosa Torre dell’Orologio, l’antico lavatoio e una parte di via delle Fonti. «Il borgo di Bassano in Teverina è quanto di più prezioso la nostra comunità abbia, ed è nostro compito operare al meglio per valorizzarlo il più possibile – ha commentato il sindaco Alessandro Romoli –. Gli effetti di questo lungo lavoro di riqualificazione, al quale l’amministrazione si sta dedicando da quasi 15 anni, sono sotto gli occhi di tutti con un afflusso di turisti negli ultimi anni come mai si era visto nei decenni precedenti». Grazie a questo lungo lavoro di riqualificazione, il centro storico di Bassano in Teverina nel 2021 è entrato ufficialmente a far parte dei “Borghi più belli d’Italia”, un’associazione di promozione turistica seguita in tutta Italia e nel mondo.