TOLFA - Al via i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport: investimento da 1,2 milioni di euro per sicurezza, efficienza e accessibilità. Un giorno importante per la comunità di Tolfa quello di martedì 25 giugno, che ha segnato l’avvio ufficiale dei lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche del Palazzetto dello Sport comunale, situato in località Pacifica. La cerimonia di apertura del cantiere ha visto la partecipazione del Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, della Sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, e dell’ingegnere Rosario Ierardi, Responsabile Unico del Procedimento. L’intervento, finanziato con fondi del PNRR nell’ambito del Piano Urbano Integrato (PUI) della Città Metropolitana, ammonta a circa 1,2 milioni di euro e punta a trasformare radicalmente una struttura costruita oltre trent’anni fa, attualmente utilizzata per attività sportive polivalenti come pallavolo, pallacanestro e ginnastica. Il palazzetto presenta oggi importanti criticità, in particolare nella copertura, composta da diversi strati di materiali tra cui intonaco, calcestruzzo armato, polietilene, lana di roccia, membrane bituminose e, soprattutto, lastre di eternit: un elemento altamente pericoloso per la salute pubblica e ambientale, la cui bonifica costituisce una delle priorità del progetto. I lavori, pensati per assicurare una maggiore efficienza energetica e un pieno adeguamento alle normative vigenti, prevedono il rifacimento del rivestimento esterno con nuove lastre ondulate in fibrocemento ecocompatibile, l’installazione di un cappotto termico lungo tutto il perimetro dell’edificio e la sostituzione completa degli infissi. Dal punto di vista impiantistico, saranno completamente rinnovati i sistemi elettrici, idrici, termici e antincendio. Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità: sono previsti l’ammodernamento dei servizi igienici e interventi mirati per rendere la struttura completamente fruibile anche da persone con disabilità, nel rispetto del principio di inclusività. Durante la visita al cantiere, il Vicesindaco Pierluigi Sanna ha sottolineato il valore simbolico e pratico dell’intervento: “Assieme alla Sindaca Stefania Bentivoglio e alla sua amministrazione, abbiamo consegnato il cantiere PNRR del PUI Sport di Città Metropolitana di Roma Capitale a Tolfa. Un tema per me particolarmente importante è quello dell’eliminazione dell’amianto: sono soddisfatto che il primo passo di questo progetto sia proprio la rimozione delle pericolosissime lastre di eternit dal tetto.” Sanna ha poi ribadito la portata complessiva dell’opera: “L’intervento va ben oltre la bonifica: parliamo di nuovi spogliatoi, nuovi infissi, un sistema energetico più efficiente e, soprattutto, dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Questo significa garantire l’accesso allo sport a tutti, senza esclusioni. Stiamo dando piena attuazione alla linea guida del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’intera amministrazione metropolitana: valorizzare tutte le realtà del territorio, dai grandi centri ai piccoli comuni, senza lasciare indietro nessuno.” La riqualificazione del Palazzetto dello Sport di Tolfa rappresenta un passo avanti concreto verso la realizzazione di spazi pubblici moderni, sostenibili e realmente inclusivi. Un investimento sul benessere della collettività, che promuove al tempo stesso la salute, la socialità e la pratica sportiva come strumenti di crescita personale e coesione sociale. La comunità tolfetana si prepara così a riappropriarsi di uno spazio fondamentale per la vita quotidiana del paese, finalmente all’altezza delle esigenze di oggi e delle sfide di domani.Tiziano Tedesco consigliere comunale con delega allo Sport aottolinea: “Sono entusiasta dell' avvio dei lavori del palazzetto dello sport che sarà un luogo di eccellenza per lo sport nella nostra comunità ,offrendo opportunità di allenamento e competizione per le squadre di giovani del basket e della pallavolo, e uno spazio per eventi di boxe di alto livello”.

