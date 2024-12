GRADOLI - Continua il progetto di riqualificazione delle strade della Tuscia. Questa mattina a Gradoli sono infatti iniziati i lavori di riasfaltatura della strada provinciale 145 di Gradoli commissionati dalla provincia di Viterbo.

Il cantiere appena avviato rientra nell’ambito di un intervento di manutenzione ordinaria. Nello specifico, i lavori si stanno concentrando nel tratto compreso tra il chilometro 3+600 e il chilometro 4+600, in prossimità del cimitero comunale.

L’intervento si è reso necessario visto che, nel tratto oggetto dei lavori, l’asfalto risultava ammalorato in diversi punti. Al termine della riasfaltatura, la provincia di Viterbo procederà anche al rifacimento della segnaletica orizzontale. «La riqualificazione delle strade di competenza provinciale è la nostra priorità – commenta il presidente dellaprovincia di Viterbo Alessandro Romoli –. La sistemazione della rete viaria è infatti una precondizione necessaria non solo per garantire maggiore sicurezza per gli utenti della strada, ma anche per favorire lo sviluppo economico, logistico e turistico della Tuscia».

«Ecco perché come Provincia stiamo destinando alla riqualificazione stradale ingenti fondi, sia di bilancio che finanziamenti ottenuti grazie alla presentazione di progetti – aggiunge il presidente Romoli -. I risultati sono ormai sotto gli occhi di tutti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA