CANINO -La riqualificazione delle strade della Tuscia passa anche per i ponti e i viadotti. Il 15 luglio inizieranno infatti i lavori commissionati dalla provincia di Viterbo di consolidamento del ponte dell’Abbadia, al confine tra i comuni di Canino e di Montalto di Castro.

L’intervento si concentrerà sulla struttura sita al chilometro 7+200 della Sp 107 dell’Abbadia, di fronte al famoso castello di Vulci. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte. Per l’esecuzione dell’intervento sarà necessario chiudere il ponte dell’Abbadia al transito – sia veicolare che pedonale – dal 15 luglio fino al termine dei lavori. La viabilità alternativa in direzione Manciano passerà dunque per la Sp Doganella, la Ss Aurelia fino al bivio che immette sulla Sp Del Fiora. Al contrario, da Manciano in direzione Montalto di Castro e Canino si transiterà attraverso la Sp Del Fiora fino a incontrare la Ss Aurelia, da lì obbligatoriamente verso la centrale Enel “Alessandro Volta” dove si può fare inversione di marcia verso Montalto di Castro.

«Un intervento necessario per la sicurezza degli utenti della strada – commenta il presidente della provincia di Viterbo Alessandro Romoli -. L’Ente sta portando avanti importanti progetti di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sulla quasi totalità dei ponti di propria competenza. La provincia c’è ed è in grado di incidere positivamente sul territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA