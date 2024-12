LADISPOLI - “Lucio… e tira forte il vento”, questo lo spettacolo che andrà in scena al teatro Vannini domani e domenica (ore 17 e in replica alle 21). Prosegue la rassegna teatrale“La valigia sotto l’albero”, patrocinata dall’amministrazione comunale e organizzata da “La Valigia dell’Attore” che prevede ogni weekend spettacoli di ogni genere a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Uno showdedicato alla vita e alla musica di Lucio Dalla, che proprio quest’anno avrebbe compiuto ottant’anni. Gli organizzatori invitano a recarsi in teatro circa venti minuti prima dell’inizio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA