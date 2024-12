SANTA MARINELLA – Ieri mattina il sindaco Pietro Tidei ha aperto il 2° Congresso di Cure Palliative Pediatriche del Lazio, che si è tenuto presso il castello di Santa Severa. Il convegno, è stato organizzato dalla Regione Lazio, dall’Ospedale Bambino Gesù e dalla Asl Roma 4, ed ha visto la partecipazione di numerose associazioni di volontariato, medici, infermieri, psicologi, operatori sanitari e assistenti sociali. Scopo del convegno è stato fare il punto sui percorsi assistenziali rivolti ai giovani pazienti oncologici e alle loro famiglie. “L’importanza della rete di assistenza è fondamentale per sostenere le numerose famiglie e i bambini affetti da patologie gravi – ha detto il sindaco - nella nostra città abbiamo bisogno di strutture come quella che è nata a Passoscuro che possano accogliere i piccoli pazienti e i loro cari. E’ necessario rafforzare la rete di assistenza ben organizzata, un team composto da medici e psicologici disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette, che possa seguire il percorso della malattia”. Rivolgendosi al presidente dell’Ospedale Bambin Gesù, ai dirigenti della Regione e alla Asl, il Sindaco, ha poi formulato una richiesta specifica. “Noi auspichiamo che anche a Santa Marinella, si possa creare all’interno della rete un Hospice, che preveda unità abitative sul territorio, dove bambini e genitori possano trovare alloggio senza difficoltà e senza grandi sforzi economici, perché sappiamo quanto sia gravoso per le famiglie affrontare le cure e spostarsi dalla propria città e spesso dalla propria regione di provenienza. Offrire ospitalità ed assistenza professionale in ambiente non ospedaliero, dove poter aver risposta ai vari bisogni del paziente e allo stesso tempo consentire, per quanto possibile, una vita quasi normale”. Obiettivo della Regione Lazio è fare in modo quindi che la Rete di Cure Palliative diventi punto di riferimento su tutto il territorio per la formazione degli operatori sanitari e dei professionisti e, allo stesso tempo, punto di riferimento del percorso assistenziale dedicato ai giovanissimi pazienti e alle loro famiglie.