CERVETERI - «Siamo senza acqua da 10 giorni». Non ne possono davvero più i residenti del Sasso, frazione alta di Cerveteri. In alcuni periodi usciva dai rubinetti a singhiozzo, ora nemmeno quello: l’assenza è costante. «Si va a caricare le boccette d’acqua e le taniche – racconta una donna - alla fontana di Manziana, Sasso o alle Due Casette. Una situazione insostenibile in estate con quest’afa terribile». Altri cittadini si troverebbero alle stesse condizioni con l’impossibilità di farsi una doccia in santa pace dopo una giornata lavorativa. Ma non è solo l’acqua a mancare. Del black out elettronico se n’è parlato per giorni sul litorale, da Santa Marinella a Ladispoli, passando anche per Cerveteri. Ma a Pian della Carlotta la corrente è mancata anche fino a domenica dalle 18.30 di sabato. «Difficile poter fare qualsiasi cosa senza luce e acqua: siamo tornati al Medievo», è lo sfogo legittimo di una residente.

Segnalazioni a catena anche nelle frazioni di Cerenova e Campo di Mare. La pressione idrica diminuisce a seconda dei giorni e degli orari. Vecchi problemi che però continuano a non essere risolti da chi di competenza, come quelli relativi alle perdite dell’acqua dal manto stradale che durano giorni e giorni prima delle riparazioni.

