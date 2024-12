SANTA MARINELLA – Porticciolo protagonista, domenica scorsa, della VI edizione della "Spazza Apnea, missione spiagge e fondali puliti", una gara a squadre di raccolta di rifiuti in apnea. La gara si è svolta, contemporaneamente, in altre sei città - oltre Santa Marinella: Marina di Pisa, Genova, Ancona, Bari, Torre del Greco ed Ustica. «Spazza Apnea – dice il sindaco Tidei - è tornata con l'associazione sportiva Apnea Free che tra sette località italiane, da nord a sud, ha svolto sul nostro territorio la competizione nazionale di raccolta rifiuti in apnea, nel tratto di mare adiacente la Terrazza del Promontorio al Marina di Santa Marinella. Quest'anno in particolare l'associazione ha aderito anche ad un progetto europeo "Cupido" per analizzare le microplastiche presenti in mare e sulla spiaggia». A presenziare all'iniziativa di sensibilizzazione dell'ambiente marino e di pulizia dei fondali, anche il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella e il consigliere delegato all'ambiente Alessio Magliani. «Siamo sempre più favorevoli ad accogliere questo tipo di iniziative – conclude Tidei - volte a proteggere le meraviglie del territorio, valorizzandone la bellezza e preservandone l'integrità per un futuro più sostenibile per le generazioni presenti e future». ©RIPRODUZIONE RISERVATA