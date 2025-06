OSTIA - Si è svolta con successo la terza tappa nazionale del Play District Tour al Pontile di Ostia, questo sabato 7 giugno, dalla mattina fino dopo il tramonto, coinvolgendo bambini, ragazzi e intere famiglie in attività sportive tra le più disparate. Un progetto che coinvolgendo le associazioni sportive dei territori toccati da questo tour, ha voluto chiamare all’appello giovani e famiglie, per farli avvicinare allo sport e scoprire sia discipline tradizionali che nuove attività in cui potersi cimentare proprio in questa occasione.

Per questo Spazio Civico di Comunità è stato scelto il Pontile di Ostia, trasformando piazzale dei Ravennati un villaggio sportivo a disposizione dei più giovani, per lanciare l’importante messaggio che lo Sport è salute e benessere, oltre che divertimento. Terza e penultima tappa prima della conclusione a Taranto, dopo Livorno e Salerno per coprire un po' tutto il territorio dello Stivale, questo speciale Tour è riuscito a far avvicinare quanti più ragazzi possibile alle attività sportive, in modo completamente gratuito. Un messaggio importante ricevuto forte e chiaro dai ragazzi del X Municipio, che hanno risposto con entusiasmo e si sono potuti cimentare in tante discipline, dall’atletica alla pikleball e soprattutto alla pallavolo, affiancando un grande testimonial: il campione nazionale Valerio Vermiglio, in un clima di divertimento, musica ed esibizioni di difesa personale e arti marziali. Presente l’assessore alla Transizione Ecologica, Ambiente e Sport Municipio Roma X Valentina Prodon, che ha voluto evidenziare, con grande orgoglio, quanto Ostia sia diventata protagonista di importanti eventi sportivi: dalla tappa del Giro d’Italia alla World Cup di Skateboarding 2025 in corso in questi giorni al The Spot di Ostia ponente.

«Siamo orgogliosi di accogliere a Ostia una tappa così significativa del Play District Tour 2025, un’iniziativa che coniuga sport, inclusione e partecipazione in uno dei luoghi simbolo del nostro territorio. Il Pontile si è trasformato in un grande spazio civico all’aria aperta, dove bambine, bambini, giovani e famiglie hanno riscoperto il piacere dello stare insieme attraverso il movimento e il gioco». Ha poi sottolineato quanto lo sport sia un potente strumento di crescita individuale e collettiva, oltre a essere un’immagine positiva per un rilancio di un territorio purtroppo noto per fatti di cronaca e non per la sua bellezza e per il grande impegno della cittadinanza affinché venga conosciuto per i suoi grandi pregi. Ha poi concluso: «Come assessorato allo sport del Municipio Roma X, continueremo a sostenere eventi come questo perché fanno bene alla comunità, rafforzano il senso di appartenenza e promuovono stili di vita sani e inclusivi».