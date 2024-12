TOLFA - "Ciak! Si suona": questo il titolo dell'imperdibile evento targato Banda Verdi che si terrà presso il Polo Culturale il prossimo 4 luglio alle ore 21. Ecco, quindi, per tutti gli appassionati di musica e di cinema un bellissimo concerto estivo della Banda Verdi. I musicanti diretti da maestro Stefania Bentivoglio terranno in concerto il cui repertorio spazierà tra le colonne sonore dei migliori e più conosciuti film. "Passeremo da "Mission impossible", "L’ultimo dei moichani", "il Postino", "Spirit" e tante altre colonne sonore. Sembrerà di stare in una sala cinematografica all’aperto: sui muri del polo culturale verranno proiettate le scene salienti dei film e ci sarà da portarsi i pop corn e godersi questo meraviglioso spettacolo - spiega la presidente della Verdi, Erika Podestà - con l’occasione faremo ufficialmente uscire in banda Erica Pennesi e Flavia Petronilli con il flauto traverso; Viola Pierini con l’oboe; Lorenzo Copponi e Dario Ceccarelli con il clarinetto; Toma Lupu con il sax soprano; Tiberius David con la tromba e Leonardo Funari con le percussioni. Emozione unica per loro che dopo tanti mesi di prove si esibiranno per la prima volta in un vero e proprio concerto".

La Verdi poi si sta preparando anche per due appuntamenti clou: il mega concerto estivo della Banda che è in programma l’8 Agosto presso la Villa Comunale di Tolfa come anteprima della "Festa della Musica" e ''Sagra della grigliata'' che si svolgerà dal 9 all’11 agosto nella Villa Comunale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA