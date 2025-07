CERVETERI – “Cinquant’anni senza Pasolini”, questo il titolo dello speciale che andrà in scene domani sera al Parco della Legnara e che vedrà ospiti Boris Sollazzo, giornalista e critico cinematografico e Enzo De Camillis, regista cinematografico tra i più premiati e apprezzati. Poeta, scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, attore, uno dei maggiori intellettuali italiani del Novecento. Pier Paolo Pasolini è stata una figura estremamente versatile ma anche fortemente controversa, animatore di forti e feroci polemiche per la radicalità dei suoi giudizi. A cinquant'anni dal suo brutale assassinio, Cerveteri lo ricorda con una serata speciale dell'Estate Caerite che avrà luogo alle ore 21:30. «Iniziamo il mese di agosto con un appuntamento dal grande spessore culturale – ha dichiarato Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura – e un omaggio una personalità polarizzante, discussa, controversa, ma che ha regalato pagine di cinematografia immortali, affrontando senza paura, con convinzione argomenti e tematiche per l’epoca considerate tabù inviolabili». Il docu-film “Un intellettuale in Borgata” narra la vita e i pensieri di Pasolini, in particolare nel periodo del suo soggiorno nel quartiere romano di Monteverde, dal 1954 al 1963.

