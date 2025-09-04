TOLFA - Tolfa torna a essere protagonista della cultura e della creatività con un nuovo appuntamento imperdibile dedicato all’arte e al talento locale. Dal 5 al 21 settembre 2025, il Museo Civico Archeologico di Largo XV Marzo ospiterà la mostra delle opere realizzate durante il corso di pittura a cura dell’Associazione Culturale “Artisti dell’Old Station” e dell’artista e docente Fabiana Brizi. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Tolfa, dal Polo Culturale di Tolfa, dal Museo Civico Archeologico e dalla Fondazione Cariciv, rappresenta un’occasione preziosa per scoprire il percorso creativo intrapreso dagli allievi del laboratorio e per ammirare il frutto di mesi di studio, sperimentazione e ricerca artistica. Il corso, tenuto da Fabiana Brizi, ha guidato i partecipanti in un viaggio attraverso le tecniche pittoriche, la conoscenza dei materiali e la costruzione di un linguaggio visivo personale. La mostra vuole essere non solo un momento di condivisione dei risultati raggiunti, ma anche una celebrazione dell’impegno, della passione e della capacità di esprimersi attraverso l’arte. Come sottolineano gli organizzatori, l’esposizione è “un’occasione per valorizzare i talenti emergenti del territorio e dare spazio alla creatività come forma di dialogo e incontro tra le persone”. La scelta della location non è casuale: il Museo Civico Archeologico di Tolfa, che custodisce testimonianze preziose della storia e della cultura locale, diventa il luogo ideale per accogliere un’iniziativa che unisce tradizione e innovazione. Un contesto suggestivo in cui il passato e il presente si incontrano, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra arte, storia e identità del territorio. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del museo dal 5 al 21 settembre 2025. Per maggiori informazioni sul corso di pittura e sulle attività dell’associazione, è possibile contattare Fabiana Brizi al numero 320 1197945.

