TARQUINIA - Il connubio perfetto è tra enogastronomia e musica. Una miscela intrigante tra musica, enogastronomia e arte quella che la Rete Tarquinia sta progettando per la serata di oggi 30 agosto.

«L’Italia è il paese della bellezza; per bellezza s’intende tutto ciò che ci circonda, dal panorama all’arte, ma anche dalle tradizioni all’etica - spiega Giorgia Pusceddu - Queste peculiarità sono da sempre le colonne portanti di un popolo straordinario come quello italiano, in grado di andare oltre in ogni sua rappresentazione. Non è un caso se parlando di cultura, musica, cucina, architettura, arte, il “bel Paese” primeggia sempre. E’ proprio su queste basi che la Rete Tarquinia vuole sviluppare tutte le sue attività; in particolare, quella del 30 agosto sarà una serata a testimonianza del retaggio culturale intrinseco degli italiani. Nello specifico si vedrà la presentazione al museo e successiva degustazione di due piatti tipici del territorio tarquiniese, la “Canata” e il “Mirandò”, il tutto accompagnato da piacevoli momenti musicali, in grado di allietare gli animi degli ospiti e predisporli ad un’esperienza sensoriale a 360°».

I due artisti che si esibiranno sono due stelle tarquiniesi, che nel corso della loro carriera hanno e continuano ad affermarsi come eccellenze.

Il primo è Gabriele Ripa, diplomato in pianoforte al Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma col massimo dei voti, la lode e la Menzione Speciale, come pianista ha vinto il primo premio in numerosi concorsi Nazionali e Internazionali.

Attivo come musicista almeno dal 2010, si distingue per la sua versatilità nell'approcciarsi in vari ambiti musicali, dalla Musica Classica al Musical, dal Rock Progressivo al Cantautorato Italiano, fino alla Musica per il Teatro e per Cortometraggi.

L’altra è Daniela Di Rocco, cantante e insegnante di canto romana con 15 anni di esperienza in diverse scuole di musica.

Inizia a studiare pianoforte all'età di 8 anni per poi approdare al canto, i cui studi l'hanno portata a varie certificazioni e che proseguono tutt'oggi.

Laureata al D.A.M.S. di musica a Tor Vergata, oltre ad esibirsi in locali e manifestazioni, è anche autrice di brani dance e chillout e nel 2013 pubblica il suo primo album in italiano: "Fai finta".

«Insomma - conclude Giorgia Pusceddu - grazie ai musicisti, alle ristoratrici e alle cantine che presenteranno i loro prodotti: sarà sicuramente una serata indimenticabile».